Conte: “Manca l’ultimo step, niente calcoli. Parlare di scudetto ora è stupido”

L’allenatore dell’Inter in conferenza: “Quando avremo raggiunto il traguardo risponderò anche alle domande sul futuro”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Verona.

Ci attende una gara dura, il Verona sta facendo molto bene anche se sta attraversando un momento negativo. Juric è un bravissimo allenatore che si sta ripetendo, ha lavorato a lungo con Gasperini e non posso che parlarne bene, è sotto gli occhi di tutti.

Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo cercare di arrivare al traguardo per i sacrifici che abbiamo fatto. Manca ancora l’ultimo step, siamo concentrati e consapevoli. Non facciamo calcoli e tabelle, pensiamo a noi stessi: è questo il messaggio che ho mandato quando abbiamo scavalcato il Milan. Non è ancora il momento di parlare lo scudetto, sarebbe stupido farlo adesso. Raggiunto il traguardo, risponderò anche alle domande sul futuro.

Dialogo con Zhang? Non ho piacere a rispondere adesso, ci stiamo giocando il lavoro di due anni. A voi servono notizie, ma magari più avanti.