Caso Suarez, Cantone potrebbe aspettare i rinvii a giudizio per trasmettere le carte alla Procura Figc

La Gazzetta fa il punto sulla vicenda giudiziaria. Non è certo che il procuratore di Perugia invii subito l’incartamento per la giustizia sportiva

Ieri sono emerse nuove indiscrezioni sul caso Suarez, con stralci dell’interrogatorio di Agnelli e alcune chat tra i dirigenti della Juventus. La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla vicenda giudiziaria.

“Gli indagati hanno tempo per presentare ulteriori memorie difensive prima che siano formulate le eventuali richieste di rinvio a giudizio. Tutto questo nell’alveo dell’indagine madre. Per la posizione di Fabio Paratici e dell’avvocato Luigi Chiappero, titolare dello studio incaricato dalla Juve di seguire la vicenda, indagati per ‘false dichiarazioni ai pm’, tutto è invece congelato fino alla sentenza di primo grado. Ora che le indagini sono chiuse, potrebbero essere inviati a Roma i documenti richiesti dalla procura della Figc. Cantone, però, potrebbe in teoria aspettare la richiesta di rinvio a giudizio. Il fascicolo sportivo è stato aperto da tempo, non è ancora chiaro quando potrà essere riempito”.