Barone: «Superlega? Vogliamo che Inter, Juve e Milan mettano per iscritto che non lo faranno più»

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato a Sky Sport poco prima di Fiorentina-Juventus:

“E’ una partita molto sentita qui alla Fiorentina. Abbiamo preparato la partita abbastanza bene, è una squadra operaia che lavora tanto. Dobbiamo fare un’ottima partita. Oggi ci manca solo il tifo, perché questa partita sarebbe stata importante per tutto il calcio italiano. Dobbiamo difendere proprio questo calcio italiano”.

Sulla Superlega:

“A parte ciò che si sentiva negli ultimi anni, per noi è stata una sorpresa. La Fiorentina ha preso una posizione, cioè che ci vuole scritto e definito dalle tre squadre e anche da chi sta pensando ad una cosa del genere che non lo faranno più. Le tifoserie, le città e le rivalità si costruiscono nel campionato domestico, ma noi non abbiamo giornali dove possiamo fare battute. Abbiamo preso una posizione contro i fondi e vogliamo un cambiamento, nel calcio europeo e italiano: una riforma”.