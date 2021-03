Tonali: «Non è la partita che avevamo preparato. C’è stato tanto casino»

Dopo la sconfitta contro il Napoli, per il Milan ai microfoni di Sky ha parlato Sandro Tonali.

Avete timori, adesso? Qual è l’umore?

«Timore no, sennò le partite le perdi tutte. Devi mettere un punto e ricominciare da capo perché il campionato è ancora lungo. Dobbiamo puntare ancora in alto e non dobbiamo mollare».