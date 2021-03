Shevchenko: «Gattuso ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera»

L’ex attaccante del Milan ha parlato alla Gazzetta della sfida di questa sera che vedrà Gattuso contro il suo Milan «Credo che saprà tenere a bada le sensazioni»

La Gazzetta dello Sport ha intervistato il c.t. dell’Ucraina Andriy Shevchenko ed ex attaccante del Milan, in vista della super sfida di questa sera tra i rossoneri e il Napoli. Una partita che vedrà contro due amici per Shevchenko, Maldini e Gattuso

«Paolo è quasi un fratello e il Milan è il Milan, ma sono affezionato a Rino, che sta facendo un bel percorso da allenatore».

Il tecnico ha grande stima per Gattuso e la sua carriera in panchina

«Certe cose le hai nel Dna. Lui ha un suo stile e ha lavorato tanto per fare carriera. Ha fatto esperienze diverse, non si è mai tirato indietro. Va apprezzato anche per questo».

Per Rino sarà sicuramente un’emozione tornare a San Siro contro il suo Milan

«Credo che saprà tenere a bada le sensazioni. Il Milan è la sua storia, un bel pezzo della sua storia, come della mia, ma poi ognuno fa la sua strada».