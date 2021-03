Pirlo: «Ronaldo? Non è importante che parli in televisione, è importante lo faccia in campo»

Dopo la vittoria sul Cagliari, ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo.

E’ stato un buon approccio alla partita?

Su Danilo:

«Danilo giocatore intelligente, lo abbiam provato in mezzo al campo, ha le qualità per farlo».

Paura per l’intervento di Ronaldo su Cragno?

A fine partita Ronaldo non ha voluto parlare. Che settimana è stata per lui?

«Era arrabbiato come tutta la squadra, perché la mancata qualificazione ci ha portato tristezza e rabbia. Non ha parlato perché aveva già parlato in campo. Non è importante che parli dopo ma quello che fa sul campo».