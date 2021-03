Piccinini: «Il Napoli ha avuto paura nel finale, si vede che è una squadra convalescente»

A Sky Sport: «C’è stato il caso Gattuso, la rottura con la società, c’è un clima non sereno attorno alla squadra, ha quasi avuto la paura di vincerla».

Piccinini: «Mertens non è al 100%. Nel primo tempo si è vista la manovra. Si capisce che il Napoli è una squadra convalescente , al caso Gattuso, alla rottura con la società, ha quasi avuto la paura di vincerla. Adesso si rimette in corsa. resta il problema di concretizzare il lavoro fatto»

Fabio Capello a Sky su Milan-Napoli 0-1:

Milan molto pasticcione, vittoria meritata da parte del Napoli che nel primo tempo ha creato occasioni pericolose per sognare. Ha subito un gol con un contropiede che non deve mai succedere. Non è concesso prendere un gol del genere. Nel primo tempo il Napoli è arrivato al tiro con molta qualità.