Mazzone festeggia il compleanno sui social e la foto con le zeppole diventa virale

Il 19 marzo scorso Carlo Mazzone ha compiuto 84 anni. Ha festeggiato sui social, dove è sbarcato da qualche mese. Ha postato una foto che lo ritrae davanti a delle zeppole con la crema, quelle tipiche della festa del papà e subito l’immagine è diventata virale, scrive il Corriere della Sera.

Tanto da provocare la commozione di Carletto, che ha ringraziato tutti.

«Grazie a tutti per gli auguri, grazie per esserci sempre anche a distanza di tanti anni! Il bello di questa pagina è sentire il vostro affetto nei miei confronti! Non smetterò mai di ringraziarvi! Grazie. Vi voglio bene».

Lo hanno chiamato tutti, per fargli gli auguri.

“Nella casa di Ascoli, la signora Maria Pia non smetteva più di rispondere al telefono e di ringraziare per gli auguri. Baggio, Totti, Guardiola, tutti hanno avuto un pensiero per il loro mister. Un messaggino, una chiamata per omaggiare un grande dello sport italiano, circondato dall’affetto della famiglia e avviato a 84 anni a diventare una nuova star del web”.