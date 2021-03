Maggio: «Mi piacerebbe in futuro avere un ruolo nel Napoli»

A Kiss Kiss Napoli: «È un club che mi ha dato tantissimo. Mi piacerebbe avere un ruolo in un club che mi ha dato tantissimo»

L’ex difensore e capitano del Napoli Christian Maggio, da gennaio al Lecce (ha segnato anche due gol), è stato intervistato a Radio Kiss Kiss Napoli:

Ha parlato anche del suo futuro.

Un mio ruolo da dirigente al Napoli? Per ora fino a giugno gioco, poi si vedrà. Ho un feeling particolare sia con la città sia con il Napoli. Mi piacerebbe, un giorno, tornare in altri ruoli in una società che mi ha dato tantissimo”.

Parlando del campo, Maggio ha detto:

«Il Napoli deve trovare continuità e ha l’opportunità di farlo dopo la vittoria col Milan, una vittoria meritata e ha restituito entusiasmo all’ambiente. Il Napoli ha giocatori importanti.

Gattuso mi è sempre piaciuto. Napoli non è una piazza facile, lui sta facendo bene e spero che raggiunga la Champions.

Il ritorno di Benitez o Sarri? Sono stati allenatori diversi, entrambi hanno fatto bene, spero che possano dare ancora tanto.