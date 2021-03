Litiga con un avversario in Reggiana-Cosenza, Gliozzi batte la testa e sviene

Ieri, durante Reggiana-Cosenza (1-1), ci sono stati sei minuti di terrore, scrive la Gazzetta dello Sport. A metà ripresa, infatti, Ettore Gliozzi, autore del gol del Cosenza, è svenuto in campo dopo essere stato spinto dal giocatore della Reggiana Ajeti e aver sbattuto la testa sul terreno.

“Arbitro e giocatori si sono accorti subito che aveva perso i sensi (col braccio destro curiosamente alzato) e i soccorsi sono stati immediati. Gara sospesa per quasi sei minuti, tra concitazione e angoscia, ma per fortuna l’attaccante ha ripreso conoscenza abbastanza in fretta ed è uscito in barella. Negli spogliatoi però era confuso («Dove sono, cosa è successo?»), così è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova per una Tac di controllo: tutto ok, è potuto ripartire coi compagni“.