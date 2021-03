Il Corriere dello Sport: “Impossibile non espellere Ronaldo, Calvarese e Chiffi la pagheranno”

Impossibile non espellere Cristiano Ronaldo per quel calcio in faccia a Cragno, quando la Juve era ancora sull’1-0 a Cagliari. “Non ci sono margini di difesa, non c’è possibilità di interpretazione che vada al di là di quello che dice il regolamento”, scrive il Corriere dello Sport. Secondo il quale “ne sono convinti anche i vertici arbitrali, l’errore commesso da Calvarese in campo e da Chiffi al VAR è di quelli brutti e difficili da spiegare”.

E i due arbitri “pagheranno” l’errore.

“Anche perché, e questa è un’aggravante, il team arbitrale ha avuto diversi minuti non solo per rendersi conto dell’accaduto (constatare le conseguenze di un intervento non è quello che insegnano al corso arbitri, per quelle categorie – tutte tranne la A – per le quali non c’è il VAR?) ma anche per decidere se andare a rivedere l’episodio”.

I due arbitri quindi “finiranno sotto… processo, la logica li vorrebbe fermati per i prossimi turni (ci sarà anche la sosta a dare coraggio al designatore Rizzoli)”