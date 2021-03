Giornale: neanche Milan e Inter hanno gradito il rinvio di Juve-Napoli

La decisione della Lega dunque ha nuovamente riscaldato gli animi, e non solo quelli della Roma che ha fatto ricorso ufficiale chiedendo lo spostamento anche della sua gara contro il Napoli

Il Giornale, discutendo sulla disputa nata a seguito dell’ennesimo rinvio concesso dalla Lega per Juve-Napoli, ricorda che c’è stato un precedente relativo a un derby di Milano del 2018, quando la richiesta di rinvio del Milan non fu appoggiata dagli interisti e per questo la Lega confermò la data.

Roma e Milan non ci stanno. A dire il vero, per motivi diversi, anche ad Appiano Gentile quelli dell’Inter masticano amaro per il rinvio al 7 aprile di Juve-Napoli.