Gazzetta: anche Mertens potrebbe essere ceduto

Per la prossima stagione il presidente il Napoli punta alla riduzione del monte ingaggi del 40%, sarà necessaria la cessione di alcuni big

La Gazzetta dello Sport dedica oggi un’ampia pagina al mercato del Napoli. È vero che manca ancora tempo per la sessione estiva e che il campionato è ancora lungo e incerto, ma Giuntoli si sta già muovendo per costruire le basi della squadra per la prossima stagione.

L’obiettivo è quello di rinnovare o meglio ancora rivoluzionare l’organico del Napoli. Parecchie infatti le partenze eccellenti per alleggerire il bilancio alla voce stipendi almeno del 40%. Tra i candidati all’addio ci sono Koulibaly, per cui il presidente De Laurentiis aveva rifiutato diverse offerte in passato e poi Hysaj e Maksimovic.

Nella lista dei cedibili potrebbe finirci anche Dries Mertens