De Laurentiis prima della partita: «Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci»

Come riporta il Corsport,il presidente ha telefonato negli spogliatoi di San Siro prima della sfida col Milan per dare serenità alla squadra

«Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci»

Sono state le parole, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, del presidente De Laurentiis al Napoli prima di scendere in campo contro il Milan. Ieri sera il patron azzurro ha telefonato alla squadra, pronta per la gara, per infonderle serenità, un gesto che ha fatto percepire che la Champions fosse ancora una destinazione probabile.