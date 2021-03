Cristiano Ronaldo festeggia da miglior marcatore di sempre nel calcio: “I gol sono una parte essenziale di me”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, con la tripletta segnata al Cagliari ha superato Pelé come miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del calcio. Il portoghese ha commentato così il record su Instagram.

C’è ancora molto da raggiungere e credo che possiamo farlo insieme. I gol sono una parte essenziale di me. Non posso fermarmi dal raggiungere nuovi obiettivi e guardare verso altri record! Ho sempre voluto sempre di più e penso che sia per questo che la gente spesso dice che ho tanta energia e che non mi fermo mai. Forse è vero, ma è essenziale per tenermi vivo!