CorSport: Roma-Napoli, Mertens titolare, Osimhen subentrerà a gara in corso

Gattuso preferisce affidarsi all’esperienza e alla furbizia del belga piuttosto che alla prepotenza fisica del nigeriano

Sarà Mertens ad affrontare la Roma come titolare, stasera, per poi lasciare il posto ad Osimhen a gara in corso, scrive il Corriere dello Sport.

“Osimhen cresce e scalpita, certo, ma il centravanti sarà ancora Mertens. Uno dei totem di Rino: squadra che vince, del resto, non si cambia”.

Dunque il belga dal primo minuto, nel Napoli.

“Gattuso lancerà ancora Mertens da centravanti. Dries dal primo minuto e non Osimhen; l’esperienza e la furbizia di Mister Record, nonostante una condizione così così, e non la prepotenza fisica del giovane Osi, di contro annunciato in crescita di condizione”.

Gli uomini scelti da Gattuso saranno più o meno gli stessi che hanno affrontato il Milan. Una sola novità: con Di Lorenzo squalificato, a destra tornerà Hysaj e a sinistra ci sarà Mario Rui.