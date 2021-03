Cagni:«Ferlaino mi voleva al Napoli, ma indossavo l’abito scuro e per scaramanzia non mi prese»

Gigi Cagni ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli svelando un retroscena del Napoli ai tempi di Ferlaino.

«Sono stato davvero molto vicino alla panchina del Napoli. Andai a cena a casa di Bianchi a Bergamo per parlare con Ferlaino. Il presidente mi disse che ero un bravo allenatore e che gli piacevo, avrebbe dovuto scegliere tra me e Marcello Lippi. In seguito mi dissero che ero andato con l’abito scuro e forse per quello non ero stato scelto, perché Ferlaino era molto superstizioso. In quel periodo Marcello era anche lui un allenatore giovane e di prospettiva e fece molto bene, ma a me venire a Napoli sarebbe molto piaciuto».