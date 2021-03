Allegri sarà ospite a Sky Sport domenica sera

Chissà se il tecnico toscano risponderà alle voci che lo vogliono tra i possibili prossimi allenatori del Napoli

Massimiliano Allegri è considerato da molti al momento il piano A di De Laurentiis per la rivoluzione del Napoli nella prossima stagione, come ha ripetuto oggi anche Galeone. L’amicizia tra i due è solo uno degli indizi che portano al nome dell’allenatore toscano. Un dubbio che non è dato dissipare anche per il silenzio stampa imposto dalla società nelle ultime settimane, ma che proprio Max potrebbe aiutare a sciogliere domenica sera quando sarà ospite speciale di Sky Sport di “Sky Calcio Club” per commentare la giornata di campionato con gli altri ospiti in studio.