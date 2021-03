Affaticamento muscolare per Rrahmani, salterà Milan-Napoli

Al suo posto Gattuso dovrebbe schierare Maksimovic che dà maggiori garanzie rispetto a Manolas in questo momento. Amir dovrebbe restare fuori anche per la gara contro la Roma

Amir Rrahmani dovrà saltare la trasferta di Milano. Questa la notizia riportata oggi dal Corriere dello Sport, che spariglia ancora una volta le carte nella difesa del Napoli. Il difensore ha riportato infatti un risentimento muscolare che gli impedirà di partire titolare come Gattuso aveva immaginato. Al suo posto c’è sempre Manolas che però non convince ancora e il tecnico pensa alla soluzione Maksomivic. Resta in piedi in extremis anche la possibilità Di Lorenzo che però potrebbe rivoluzionare eccessivamente un assetto già rivisitato.

Secondo il Corriere a causa dell’affaticamento Rrahmani non salterà solo la sfida contro il Milan, ma anche quella con la Roma