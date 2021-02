Un’isola due nazionali: a Saint-Martin Olanda e Francia si dividono tutto, pure il calcio

Avvenire racconta la singolare storia dell’isola dei Caraibi di appena 80 km quadrati che ha ben due federazioni calcistiche

Sull’isola di Saint-Martin, che gli Stati Uniti considerino area a livello 4 per il contagio Covid, si gioca a calcio: i campionati e le coppe si disputano regolarmente, i tornei giovanili pure. Manca solo l’attività internazionale, e a Saint-Martin è un doppio problema: perché Saint-Martin ha ben due nazionali.

Avvenire racconta questa storia lontana di calcio “politico”.

Saint-Martin è un’isola di 87 chilometri quadrati e 80 mila abitanti nelle Piccole Antille. Rappresenta l’unico confine di terra e di mare tra Francia e Paesi Bassi: è divisa dal punto di vista amministrativo dal 23 marzo 1648, dal Trattato di Concordia, uno degli accordi successivi la fine della Guerra degli ottant’anni, dopo l’abbandono dell’isola da parte della Spagna. E così, la parte settentrionale, la più grande delle due, è da allora sotto l’egida francese e oggi è una collettività d’oltremare della Francia, mentre quella meridionale, il cui nome ufficiale è Sint Marteen, in neerlandese, è nazione costitutiva dei Paesi Bassi.

Esistono due federazioni calcistiche, la SaintMartin Football Association (Smfa) e la Sint Marteen Football Federation (Smxff), affiliate entrambe alla Concacaf centro e nordamericana, per la quale prendono parte alla Nations League confederale, ma non ancora alla Fifa.

A Sint Marteen ci pensa la federcalcio olandese, a sponsorizzare lo sviluppo del calcio con corsi tecnici, fornendo equipaggiamento e supporto strutturale, e consigli in ottica di crescita federale. La stessa cosa a nord fa la Fff, la federcalcio francese, con la Smfa.

Avvenire racconta i “nomi evocativi e molto caraibici” delle squadre, dai Reggae Lions alla Sxm Crew sino al Belvedere Fc sui campi “olandesi” della capitale Philipsburg, mentre nei tornei di SaintMartin gioca addirittura la Juventus, società bianconera della capitale Marigot che, come nomignolo, ha appunto “la Juve”,

Entrambe le selezioni non hanno disputato una singola partita ufficiale nel 2020 e nemmeno in queste prime settimane del 2021, la nazionale di Sint Marteen non ha più vinto da quella gara, mentre quella di Saint-Martin si è regalata da allora tre vittorie nel girone A della Nations League Concacaf, battendo formazioni riconosciute anche dalla Fifa: 3-0 alle Cayman, 1-0 alle Barbados e 2-1 alle Isole Vergini.