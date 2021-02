Un tempo per parte, Parma e Udinese pareggiano 2-2

Gli emiliani vanno sopra di due alla mezzora, poi si lasciano rimontare nella ripresa dopo gli ingressi di Okaka (in gol) e Nestorovski

Termina col risultato più giusto, un pareggio, l’anticipo dell’ora di pranzo tra Parma e Udinese. Le squadre dominano la partita un tempo ciascuna, con il primo che è tutto in favore degli emiliani. Nonostante le assenze per scelta tecnica di Gervinho e Kurtic, la squadra di D’Aversa la sblocca dopo soli tre minuti con Cornelius. Il raddoppio arriva alla mezzora grazie al calcio di rigore trasformato da Juraj Kucka, per il fallo netto di Becao su Mihaila.

All’intervallo Gotti opta per un assetto più offensivo, mette dentro Nestorovski e Molina, poi inserisce Okaka al posto di Llorente che non aveva combinato granché fino a quel momento. Così al 64′ è proprio l’attaccante italiano ad accorciare le distanze, colpendo bene di testa sul bel cross di De Paul. Il pari arriva a dieci minuti dalla fine, con Nuytinck che stacca bene sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti.