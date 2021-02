Un positivo in hotel, vanno in quarantena 600 tra giocatori e staff degli Australian Open

Lo scrive la BBC: un lavoratore di uno degli hotel del torneo è risultato positivo, e ora tutti gli ospiti dovranno restare in isolamento fino al prossimo test. Il torneo comincia lunedì

Seicento tra giocatori, funzionari e personale di supporto dell’Australian Open sono in isolamento, dopo che un lavoratore in uno degli hotel di quarantena del torneo australiano è risultato positivo al coronavirus.

I giocatori potranno tornare ad allenarsi dopo un test negativo.

Un uomo di 26 anni, scrive la BBC, è risultato positivo al Covid, la variante del Regno Unito, quella più virulenta, dopo aver lavorato presso l’hotel Grand Hyatt nel Central Business District di Melbourne. Uno degli hotel in cui parte dei 1.000 giocatori, funzionari e staff sono rimasti per completare un periodo di quarantena di 14 giorni al loro arrivo in Australia.

Ora 500-600 persone presenti in hotel sono state trattati “contatti casuali” dell’uomo.