Trentalange: «Il calcio è metafora di vita. L’integrità di una persona si riconosce in campo» 

Al Corriere Torino: «C’è chi pensa solo a se e non ti passa la palla, chi ti insulta, chi ti consola, chi simula… E se lo fanno lì, lo fanno in ufficio e tra la gente»

Il Corriere Torino intervista Alfredo Trentalange, neo eletto alla guida dell’Aia, Associazione Italiana Arbitri. Difende la tradizione arbitrale torinese.

Parla del calcio come metafora della vita.

«Senza dubbi, l’integrità di una persona si riconosce in campo. C’è chi pensa solo a se e non ti passa la palla, chi ti insulta, chi ti consola, chi simula… E se lo fanno lì, lo fanno in ufficio e tra la gente».