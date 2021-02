Tiago Pinto: “Dzeko-Fonseca? I club sono come famiglie, dopo i chiarimenti si esce più forti”

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha chiarito anche la situazione Dzeko-Fonseca.

Nel mondo del calcio i club vivono dinamiche familiari di questo tipo e come le famiglie risolvono i problemi e ne escono più forti. Dzeko è un gran giocatore e un grande professionista, con un carattere forte e ha scritto pagine importanti della Roma, così come Fonseca è il nostro leader sportivo, la persona a cui abbiamo affidato il nostro futuro immediato e a medio termine.

Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni io, Fonseca e Dzeko per rafforzare la fiducia reciproca, ne siamo usciti felici e fiduciosi, ottimisti nel raggiungere i nostri obiettivi con la Roma. Il bene collettivo del club è più importante dei singoli.

Per quanto riguarda la fascia di capitano, un club deve reggersi sulla disciplina e le regole. In questo momento Dzeko non è il capitano, in futuro lavoreremo per l’interesse della Roma ed Edin sarà il primo in questo senso.