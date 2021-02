Tebas: “Neymar e Cristiano Ronaldo se ne sono andati, ma non mi pare abbiano prodotto grandi risultati economici”

Javier Tebas, capo della Liga spagnola, ha rilasciato un’intervista al magazine di FutbolJobs, di cui si riporta un estratto.

È meglio che giocatori come Sergio Ramos e Messi siano nel campionato spagnolo, così come vorrei che avessimo Klopp, Mourinho e Guardiola sulle panchine, ma la competizione e i loro club sono la cosa più importante. Anche Neymar è andato via e questo non è piaciuto, ma non vedo che la Ligue 1 sia diventata il miglior campionato del mondo. Cristiano Ronaldo altrettanto, è andato in Italia ma non mi pare ci siano grandi risultati economici a livello internazionale. Spero che ce ne siano, noi continueremo a lavorare lo stesso e non siamo stati penalizzati da tutto questo.