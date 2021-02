Sky: Roma, primo incontro di riavvicinamento tra Dzeko e Fonseca

Oggi Edin Dzeko è tornato ad allenarsi con la squadra. Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito, c’è stato anche

“un primo incontro interlocutorio con l’allenatore Paulo Fonseca che ha gettato le basi di un riavvicinamento. Piccoli passi avanti per ricucire il rapporto visto che non si è trovata la soluzione per una separazione in quest’ultima sessione di calciomercato”.