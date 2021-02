Sconcerti: «Napoli incompleto. Ha basato la stagione su un centravanti che non c’è mai stato»

A TMW Radio. «E’ una squadra che manca di carattere e personalità. Ci sono dei limiti in questa squadra che cominciano a pesare e non so quanto c’entri l’allenatore»

L’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio. Ha parlato anche del Napoli, che ieri sera, nella semifinale di andata di Coppa Italia, ha portato a casa uno striminzito pareggio a reti inviolate contro l’Atalanta.

«E’ una squadra incompleta. Hanno basato tutta la loro stagione su un centravanti che non c’è mai stato. E’ una squadra che manca di carattere e personalità. Ci sono dei limiti in questa squadra che cominciano a pesare e non so quanto c’entri l’allenatore. Se non ritrovi certi giocatori, rischi di perdere tutto».