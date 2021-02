Pirlo: “Non è vero che a Napoli abbiamo fatto una brutta figura”

L’allenatore della Juve in conferenza stampa: “Buffon giocherà dall’inizio, Dybala non è ancora disponibile. Col Crotone sarà difficile”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Crotone in conferenza stampa.

Sarà una sfida importante per proseguire il cammino per lo scudetto, sarà difficile perché il Crotone gioca bene e sta facendo vedere cose interessanti. Buffon giocherà dall’inizio, Dybala non è ancora disponibile, Ramsey lo è e vedremo se farlo partire titolare.

Agnelli non ha parlato in settimana, ma non c’era motivo perché sappiamo che in Portogallo non siamo stati la vera Juventus. A Napoli non abbiamo fatto una brutta figura perché siamo riusciti a prendere gol senza subire un tiro. Ho alzato la voce col Porto per come abbiamo gestito la gara.

Kuluevski è un po’ raffreddato, non dimentichiamoci che è un giovane al suo primo anno di Juve. McKennie ha dolore ma stringerà i denti perché siamo contati.