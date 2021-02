Pirlo: «Non c’è nessun contratto che dica che Ronaldo non possa uscire»

Dopo Inter-Juve: «E’ normale che vuoi sempre giocare in partite così. Bisogna pensare al campionato e va bene preservarlo per qualche minuto; quando è uscito gli ho detto questo».

Ieri sera la Juventus si è aggiudicata la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. L’allenatore bianconero, Andrea Pirlo, ha sostituito in corsa Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è sembrato gradire molto, ma si è accomodato in panchina in silenzio. Pirlo ha commentato così le sue scelte nel post partita.

«E’ normale che vuoi sempre giocare in partite così per aiutare la squadra, ma non c’è nessun contratto che dica che non possa uscire. Bisogna pensare al campionato e va bene preservarlo per qualche minuto; quando è uscito gli ho detto questo. Cristiano è fondamentale per noi ma sa bene che può anche rifiatare perché, con tanti impegni ravvicinati, ci serve sempre al top. Dopo qualche critica, ha risposto con la prestazione e due gol».