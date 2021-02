Pirlo: “Dybala non è a rischio operazione, ci dobbiamo adattare all’emergenza”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha presentato la partita col Verona in conferenza stampa.

Ci attende una partita difficile e fisica, Juric fa un ottimo calcio e dovremo stare attenti. Non recuperiamo nessuno, Dragusin può essere un’opzione dal primo minuto. Kulusevski sta bene, sta giocando fuori ruolo, per gli altri non ci sono novità. Morata deve restare a riposo fino a domenica, per Dybala valuteremo l’opzione migliore per farlo tornare ma non è a rischio operazione.

Mi adatterò a chi è a disposizione, dobbiamo andare avanti per forza così, facendo rendere al meglio chi abbiamo. In Champions League la palla va due volte più veloce rispetto al campionato, ma lo sappiamo già e dobbiamo adattarci.