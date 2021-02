Osimhen dopo l’intervista del fratello: “Non è la mia opinione, amo il Napoli”

L’attaccante del Napoli su Instagram: “Spero di poter migliorare ancora per aiutare la squadra. Non ho alcun portavoce”

Victor Osimhen ha affidato alle story di Instagram il suo commento dopo l’intervista rilasciata da suo fratello in cui accusava il Napoli di coinvolgerlo poco nel proprio gioco.

Vorrei che fosse chiaro che chiedere un’opinione calcistica ad un mio parente non è come chiederla a me direttamente. Amo Napoli, la società, l’allenatore e la squadra. Amo soprattutto i miei compagni e spero di continuare a crescere e migliorare per aiutarli ancora di più. Questa è la mia posizione ufficiale e chiedo che sia rispettata. Nessuno è il mio portavoce o qualsiasi altra cosa.