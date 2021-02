Napoli, risentimento all’adduttore per Ospina e alla coscia per Lozano

L’aggiornamento fornito dal club partenopeo circa le condizioni dei due calciatori del Napoli

Il Napoli fornisce gli aggiornamenti degli infortuni capitati durante Napoli-Juventus a Ospina e Lozano. Ospina ha dovuto saltare l’appuntamento a pochi minuti dal calcio di inizio per un risentimento all’adduttore della coscia destra.

Ha chiuso tra sofferenza e urla anche Hirving Lozano. Per il messicano il Napoli parla di un risentimento alla coscia destra.

Negli ultimi sei minuti del match, il messicano è apparso notevolmente sofferente, zoppicante, e in difficoltà su ogni tocco di palla. Purtroppo, però, il Napoli, avendo esaurito i cambi a sua disposizione, non ha potuto sostituirlo e Lozano è dovuto restare in campo a lottare. Emblematico l’urlo di dolore con cui Hirving manda la palla in fallo laterale, pur di non lasciare andare un pallone che avrebbe potuto diventare pericoloso per il Napoli.

