Milano, il Comune sbaglia il cartello stradale: il pittore Guttuso viene confuso con… Gattuso

Resosi conto dell’errore, il Comune ha provveduto ad eliminare il cartello stradale lasciando l’indicazione della strada senza uscita e uno stop.

“Una curiosità: anche dopo la rimozione del cartello da parte dell’amministrazione comunale, cercando la via sul navigatore il risultato desiderato si ottiene sia cercando via Renato Guttuso sia digitando via Renato Gattuso”.