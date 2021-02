Mancini indica tre nomi per la sua successione: “Ancelotti, Allegri e Gasperini possono allenare la Nazionale”

Il ct dell’Italia a Tiki Taka: “È un grande onore allenare questa squadra ma tornerò in un club. Balotelli è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha affrontato il tema della sua permanenza sulla panchina durante il programma Tiki Taka.

I contratti si possono rompere o allungare in qualsiasi momento. Siamo stati fortunati perché siamo riusciti a trovare ragazzi bravi che volevano imporsi e non volevano perdere l’occasione. Balotelli? Ancora oggi è il giocatore italiano con le più grandi qualità tecniche, negli ultimi anni si è un po’ perso ma è ancora giovane.

È un grande onore sedere sulla panchina della Nazionale, soprattutto in un momento in cui è competitiva. Poi tornerò in un club, tanto ci sono molti allenatori che possono sostituirmi: Allegri, Ancelotti e Gasperini ad esempio.