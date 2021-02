Settima vittoria fuori casa per la squadra di Ancelotti che ha ipotecato la gara nel primo tempo. Ora è sesto in classifica con due partite da recuperare

L’Everton vince 2-1 in casa del Leeds. Tornano al successo i Toffees di Carlo Ancelotti che hanno ottenuto la settima vittoria fuori casa del proprio campionato (la quarta consecutiva: non accadeva dall’85-86). Stasera ha vinto in casa del Leeds di Bielsa che dopo questa sconfitta è sceso all’undicesimo posto. L’Everton è invece sesto con due partite da recuperare.

L’Everton ha ipotecato il match nel primo tempo chiuso sul 2-0 con gol di Sigurdsson e Calvert-Lewin. In apertura di ripresa la rete di Raphinha che ha riaperto la partita. Il Leeds ha premuto ma non è mai riuscito a pareggiare.

Ancelotti ha tenuto James e Pickford in panchina e ha ancora Allan infortunato.