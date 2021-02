L’agente di Insigne: «Con il rigore contro la Juve ha dimostrato di avere gli attributi»

L’agente di Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc.

“Il gol di Lorenzo contro la Juventus? Quel rigore sembrava impossibile, considerando da quanto non ne segnava uno ai bianconeri, ma Insigne ha dimostrato grande coraggio. Andare lì e tirare quel rigore significava avere attributi importanti . E’ colpa dei giornalisti, però: alcuni scrivono stronzate settimanali. Anche stamattina, ad esempio, ne è uscita un’altra: succede tutte le volte e non so più cosa fare. Lorenzo ride, io invece mi incavolo. Ogni settimana ce n’è una. L’abbraccio tra Insigne e Matteo Politano è il simbolo del grande attaccamento che c’è nello spogliatoio. Perché inventare che la squadra non sia coesa e remi contro l’allenatore? A che pro? Vogliono creare un casino che non esiste. Succede persino sulle testate nazionali. Qualche giorno fa ho chiamato un direttore per lamentarmi personalmente”.

Ancora sul rigore:

“Nel rigore di Lorenzo c’era liberazione, dopo gli attacchi ricevuti. Dopo la Supercoppa, qualcuno non si è reso contro che sbagliare quel rigore è stato massacrante. Se il Napoli perde, lui perde due volte: da capitano e tifoso del Napoli. E’ stato pesante, ma la famiglia, la moglie e i figli lo sostengono e gli danno grande carica. Quella carica che gli permette di segnare in campionato. E’ stata una liberazione per tutti: per lui ed anche per me. Ha fatto tacere tutte queste voci secondo cui gli tremerebbero le gambe contro la Juve. Ma per piacere…”.