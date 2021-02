La lista Uefa del Napoli non cambia. In campionato escono Llorente e Malcuit

I due già non facevano parte della lista Uefa. Il 18 e il 25 febbraio è in programma la doppia sfida di Europa League col Granada

Anche il Napoli, come tutte le squadre coinvolte nelle competizioni europee, ieri ha consegnato la lista UEFA aggiornata per la fase ad eliminazione diretta. Non ci sono novità: Llorente, Milik e Malcuit non ne facevano parte.

Cambia, invece, la lista del campionato, dove ci sono due caselle vuote: quelle di Malcuit e Llorente appunto.

