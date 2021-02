La Juventus giocherà la semifinale di ritorno di Coppa Italia con 10 diffidati

Contro l’Inter i bianconeri dovranno fare attenzione al cartellino, in vista della finale. A rischio anche Cristiano Ronaldo e Morata

Domani sera la Juventus affronterà l’Inter per la semifinale di ritorno in Coppa Italia ma i bianconeri dovranno fare attenzione al cartellino. La Juve infatti giocherà con ben 10 giocatori in diffida, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: Cristiano Ronaldo, Morata, Chiesa, Bentancur, De Ligt, Demiral, Arthur, Rabiot, Bernardeschi, Alex Sandro.