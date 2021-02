Insigne: «Abbiamo lottato da squadra, tutti insieme fino alla fine»

A Sky: «Il rigore? Ero sereno, perché ho la fiducia dei miei compagni e del mister. Mi dispiace per il rigore in Supercoppa, ma ci ho messo una pietra sopra, altrimenti non vado avanti»

Nel post partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky Sport il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne.

Questa vittoria vi rimette in piedi in campionato.

«Siamo contenti per il risultato e soprattutto per la prestazione, da squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo, ci siamo compattati da squadra e siamo riusciti a portare il risultato a casa»

Può essere la volta giusta per riprendervi?

«Spero di sì, non stiamo facendo benissimo, stiamo avendo tanti problemi, tra Covid e infortuni, non è facile, bisogna guardare avanti perché si gioca ogni 3 giorni, dobbiamo stare sereni, lavorare duro e andare avanti»

Hai mostrato un gran carattere sul rigore.

«Ero sereno, perché ho la fiducia dei miei compagni e del mister. Quello mi basta. Mi dispiace per il rigore in Supercoppa, ma ci ho messo una pietra sopra, altrimenti non vado avanti»

Hai fatto 100 gol con il Napoli.

«E’ una grandissima emozione, da napoletano raggiungere questo traguardo, è un orgoglio. Lo dedico a mia moglie perché domani è San Valentino, e al mister, ai compagni e a tutti i tifosi che soffrono insieme a noi»