In Premier non sopportano più la Var: “Ha distrutto il calcio”

In Inghilterra è un coro di proteste. Ora ci si mette anche il Manchester United, accusato da Klopp e Mourinho di essere stato aiutato finora

In Inghilterra la Var non se l’è mai passata bene. L’hanno presa malissimo fin dall’inizio. Ma a ondate vien fuori la protesta. Ora siamo quasi all’onda perfetta: quasi tutti gli allenatori di Premier non la sopportano più.

L’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer dice che “qualcuno deve essersi addormentato nell’ufficio del Var” dopo il rigore non concesso a Harry Maguire contro il West Bromwich Albion. Maguire dice che è colpa di Klopp, che qualche settimana fa aveva accusato gli arbitri di assegnare troppi rigori allo United.

“Da quando altre persone di altre squadre hanno parlato di noi, arbitri o Var non ci hanno più fischiato nulla. Al momento stiamo giocando senza di loro, dobbiamo assicurarci di non lasciare la partita nelle mani dell’arbitro o del Var”.

Klopp aveva notato il “record incredibile” di ricordi assegnati allo United da quando è stato introdotto il Var.

“Lo United ha avuto più rigori in due anni di quanti ne abbia avuti io in 5 anni e mezzo”

Al che è intervenuto Mourinho: “Se qualcuno non può piangere per la Var, è il Manchester United”.

Ma Solskjaer invece piange eccome: “Qualcuno deve aver dormito in quell’ufficio del Var a Stockley Park. Qualcuno ha bisogno di farsi un caffè”.

Hasenhuttl del Southampton da parte sua è furioso per un rigore non concesso alla sua squadra quando il tiro di Nelson Semedo ha colpito il braccio sinistro di Ryan Bertrand.

“Normalmente sono un grande fan della Var, e se seguisse le regole tutto sarebbe più facile. Non so cosa abbia visto il signor Atkinson (il Var), ma non stanno facendo un buon lavoro. La Var sta distruggendo il gioco. Le partite non si decidono più allo stadio”.

Il Southampton ha già richiesto che Mike Dean e Lee Mason non arbitrino più le loro partite dopo le decisioni controverse alla Var nelle recenti partite contro Aston Villa e Manchester United.