Il Napoli: azzurri e bergamaschi si confrontano e si equivalgono, lottano e non mollano

Il commento del club partenopeo al pareggio contro l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia

Il Napoli commenta sul suo sito internet il pareggio in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, al Maradona.

Finiscono senza gol i primi 90 minuti della sfida tra Napoli e Atalanta. Il secondo atto si giocherà a Bergamo tra 7 giorni e deciderà l’esito di questa semifinale di Coppa Italia. Allo Stadio Maradona, azzurri e bergamaschi si confrontano e si equivalgono, lottano e non mollano. Bravo il Napoli a contenere nella prima ora l’inerzia della Dea, con un paio di interventi di spessore tecnico da parte di Ospina che chiude la strada verso la porta. Gli azzurri poi guadagnano campo e provano a pungere in ripartenza. Pareggio che lascia intonso il discorso qualificazione al match di ritorno, mercoledì prossimo. Ma prima si torna in campionato con la gara di Genova tra 3 giorni, sabato sera a Marassi.