Il Giornale: Gattuso è diretto e genuino ma non provocatorio, Gasperini tende alla polemica maliziosa

La sfida di stasera mette a confronto due tecnici senza peli sulla lingua, le cui esternazioni non sono mai banali, anche se in modo diverso. Entrambi hanno fame di successi

Stasera, al Maradona, Napoli e Atalanta si sfideranno nella semifinale di Coppa Italia. Il Giornale traccia un profilo dei due allenatori. Gasperini e Gattuso non hanno peli sulla lingua, ma mentre il tecnico del Napoli è “genuino e diretto”, quello dell’Atalanta è provocatorio e un po’ malizioso.

“Fattore G. G come Gattuso, ma anche come Gasperini. Due allenatori, quelli di Napoli e Atalanta, senza peli sulla lingua. Non usano la diplomazia né giri di parole, tanto che le loro esternazioni non sono mai banali. Uno, Rino, è diretto e genuino ma non provocatorio; l’altro, Gasp, tende invece alla polemica e spesso mette un pizzico di malizia nelle sue parole“.