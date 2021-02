Gazzetta: non giocare Juve-Napoli fu un errore strategico di De Laurentiis

Lo definisce un errore Sebastiano Vernazza perché quella Juve era in difficoltà, mentre adesso ha ritrovato se stessa e il suo gioco

Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport di oggi presenta la sfida di questa sera tra Napoli e Juve. Una sfida particolare, non solo per l’importanza della gara tra due nemici storici, ma per il fatto che la partita di ritorno si giocherà prima di quella dell’andata

La versione ufficiale dice che il Napoli venne bloccato dalla “sua” Asl, ma ci prendiamo la libertà di pensare che sia stato un errore strategico di De Laurentiis

Errore perché, secondo Vernazza, quella Juve era una squadra ancora in difficoltà che avrebbe perso col Crotone, mentre il Napoli veniva da due vittorie consecutive in avvio di stagione.

Se avesse giocato quel giorno allo Stadium, chissà.