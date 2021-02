Gazzetta: due nomi per il post Gattuso, Benitez e Mazzarri

Sono i possibili rimpiazzi per il tecnico partenopeo a cui pensa De Laurentiis se il Napoli dovesse fallire contro Atalanta e Juventus

De Laurentiis non deciderà sul futuro di Gattuso se non prima delle prossime due partite: la Coppa Italia contro l’Atalanta e la gara con la Juventus. In ogni caso, scrive la Gazzetta dello Sport, i nomi possibili per un’alternanza in panchina sono due: Benitez e Mazzarri. Almeno per il proseguo della stagione.

“Comunque, De Laurentiis non si farà trovare impreparato nel caso i prossimi risultati dovessero costringerlo a prendere provvedimenti estremi. Con Rafa Benitez il discorso è aperto, i due hanno deciso di risentirsi a breve, mentre Walter Mazzarri potrebbe essere un’opportunità gradita all’intero ambiente, che ne sollecita il ritorno. Per il futuro ci sono varie ipotesi che la proprietà sta considerando tra cui quella di Juric, Italiano o De Zerbi”.