Gazzetta: De Laurentiis contrariato, ma aspetterà Atalanta e Juve per decidere su Gattuso

Il presidente non si farà trovare impreparato. Con Benitez il discorso resta aperto, Mazzarri potrebbe essere gradito all’ambiente. Per il futuro ci sono le ipotesi Juric, Italiano o De Zerbi

Lo scrive la Gazzetta dello Sport riferendosi alla sconfitta del Napoli a Genova e alle decisioni del presidente De Laurentiis in merito al destino di Rino Gattuso in panchina. Un destino che, però,

Il presidente non ha seguito la squadra, ha visto la partita in tv ed è rimasto parecchio contrariato dallo spettacolo.

Ora dovrà riflettere: andare avanti con Gattuso o terminare il rapporto prima della fine della stagione.

“Una decisione non semplice da prendere, in ogni modo, perché a prescindere dallo scudetto, il Napoli è ancora in gioco per gli altri obiettivi. Comunque, De Laurentiis non si farà trovare impreparato nel caso i prossimi risultati dovessero costringerlo a prendere provvedimenti estremi. Con Rafa Benitez il discorso è aperto, i due hanno deciso di risentirsi a breve, mentre Walter Mazzarri potrebbe essere un’opportunità gradita all’intero ambiente, che ne sollecita il ritorno. Per il futuro ci sono varie ipotesi che la proprietà sta considerando tra cui quella di Juric, Italiano o De Zerbi“.