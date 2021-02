Gattuso: “Non posso rimproverare nulla alla squadra, ci gira male”

A Dazn: “Mi preoccupa che i numeri non mentono, non è la prima partita che costruiamo tanto, concediamo poco e perdiamo”

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta contro il Genoa

“Oggi è la stessa partita dello Spezia. Gli errori ci sono, ma giocare ogni tre giorni è difficile, non c’è tempo per lavorare. Oggi bisogna fare i complimenti alla squadra, abbiamo fatto tutto noi, ci siamo fatti due gol da soli. Tante partite fotocopia e fa male”

La colpa di questi errori?

“È una questione anche di postura se vai a vedere il primo gol. Le difficoltà non le stiamo avendo solo noi. Per giocare in un certo modo bisogna lavorarci, ma stiamo solo recuperando e giocando”

Cosa è mancato?

“Siamo entrati tante volte in area e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non posso rimproverare nulla alla squadra”

Bisogna recuperare Osimhen

“Noi stiamo facendo di tutto, ma non abbiamo la bacchetta magica. È stato fermo tre mesi, ancora non è al 100%. Un po’ di luce l’abbiamo visto in Coppa Italia, oggi gli abbiamo dato più minutaggio”

Politano

“Ha lavorato molto bene. Ma tutti lo abbiamo fatto trovando sempre la soluzione giusta. Il problema è che ora è difficile perché si fa fatica a recuperare, anche oggi Zielinski ha fatto fatica a entrare in partita. Rischiamo di perdere altri giocatori e già siamo in emergenza”

Oggi squadra molto compatta

“L’ho detto, grandi complimenti alla mia squadra, ma ci gira male. Abbiamo regalato tanto e quando andiamo a costruire facciamo fatica. Dobbiamo stare calmi e lavorare”

Cosa la preoccupa

“Mi preoccupa che i numeri non mentono, non è la prima partita che costruiamo tanto, concediamo poco e perdiamo. Chi fa l’allenatore non deve andare a casa preoccupato”