Gattuso: «Non mi piace che mi si attacchi sul personale, posso andare sotto casa di tutti»

«L’unica cosa che non mi piace è che mi si attacchi a livello personale, se poi pensano che non sono in grado di allenare il Napoli sticazzi»

Al termine della sfida contro la Juve l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, si è soffermato sulle critiche ricevuti in questo periodo

«Questa vittoria non è una risposta per nessuno. Il problema è che sono state dette tante cose, l’allenatore deve essere giudicato, a me piace essere giudicato. L’unica cosa che non mi piace è che mi si attacchi a livello personale, se poi pensano che non sono in grado di allenare il Napoli sticazzi. Poi posso andare anche sotto casa di chiunque, non è un problema. Con la società io sono un dipendente e la società mi deve giudicare, quando non andrò più bene mi cacceranno»