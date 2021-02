Fonseca: “Dzeko e Mayoral si allenano bene, El Shaarawy non è pronto”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato così alla vigilia della sfida con l’Udinese.

Dzeko si sta allenando bene come Mayoral, la mia scelta per domani la vedremo nel momento della partita. Pedro è pronto, domani può giocare, ma non dall’inizio. El Shaarawy no, è stato fermo tanto tempo. Sta lavorando, ma fisicamente non è pronto per giocare. Stiamo lavorando per farlo tornare a breve, ma la condizione non è la migliore per giocare domani. La posizione? Esterno, anche perché noi non giochiamo con 3 trequartisti.

Tiago Pinto è arrivato da poco ma sta facendo un lavoro importante, penso che cambierà cose importanti per il futuro della Roma, non ho dubbi.