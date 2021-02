Fabian Ruiz: «Dobbiamo fare tutti un po’ di più, siamo una squadra» 

A Sky: «Vorrei capire anche io perché siamo così altalenanti, non penso sia una questione fisica. Ogni volta che andiamo in campo lasciamo tutto quello che abbiamo».

Dopo la sconfitta contro il Granada, ai microfoni di Sky Sport Fabian Ruiz.

La tua prima partita dopo il Covid dal primo minuto. Come stai?

E’ più una questione fisica o mentale?

«L’ho detto all’inizio del campionato, anche io vorrei capire perché ci comportiamo in modo così altalenante, non penso sia una questione fisica. La squadra ogni volta che va in campo lascia tutto quello che ha, non so, ma è vero che con tutte le squadre dovremmo fare uguale altrimenti non possiamo arrivare dove penso che possiamo».