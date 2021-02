Ex giocatori ai vertici del club: il modello Bayern che funziona

La Gazzetta dello Sport: i tedeschi si confermano la miglior squadra del momento, mentre le altre big europee vivono periodi di difficoltà

La vittoria del Mondiale per Club è l’ennesimo riconoscimento per il Bayern Monaco, che si è dimostrato la vera corazzata del calcio europeo e internazionale anche in tempi di pandemia. Un fondo su La Gazzetta dello Sport ne esalta il modello, in un momento di crisi per le altre grandi del calcio estero.

Il modello Bayern parte dai vertici del club composto sempre da ex giocatori e passa per allenatori che sono messi in condizione di lavorare nel migliore dei modi. Con le grandi di Spagna in crisi tecnica ed economica e i club inglesi non sempre convincenti il Bayern resta l’unica certezza anche per la Champions che riparte la prossima settimana. Cercasi avversari degni.